Крымское информационное агентство

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Крымский детский хоспис приглашает в проект «ПРОродители»

Крымский детский хоспис приглашает в проект «ПРОродители»

В Крыму активно развивается проект Крымского детского хосписа «ПРОродители». Теперь семьи, в которых воспитываются дети с тяжелыми физическими патологиями, имеют возможность получать консультации специалистов во время очных и онлайн-занятий.

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