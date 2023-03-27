Крымский детский хоспис приглашает в проект «ПРОродители»

В Крыму активно развивается проект Крымского детского хосписа «ПРОродители». Теперь семьи, в которых воспитываются дети с тяжелыми физическими патологиями, имеют возможность получать консультации специалистов во время очных и онлайн-занятий.
В Крыму активно развивается проект Крымского детского хосписа «ПРОродители». Теперь семьи, в которых воспитываются дети с тяжелыми физическими патологиями, имеют возможность получать консультации специалистов во время очных и онлайн-занятий.
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