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Царьград

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Фермеры написали открытое письмо в поддержку коллеги, которого оштрафовали из-за упавшего БПЛА на поле

Фермеры написали открытое письмо в поддержку коллеги, которого оштрафовали из-за упавшего БПЛА на поле

Вопиющий случай в Ростове-на-Дону: фермеру выписали штраф за то, что его поле поджёг БПЛА. Дрон был сбит системой ПВО, но это никак не смягчило ситуацию.

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