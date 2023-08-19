Украина была неспособна вести битву за Киев, когда вокруг находились российские войска, однако РФ не стала штурмовать город из-за потенциально огромного количества жертв.
Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв
Комментарии
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Сергей Гурьев
Да уж...Прочитав статью почему-то перед глазами стояла картинка, как два чувака играют в шахматы, рассуждая о перспективах игры...
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4 час.
ТВ
Тамара Воронина
За массовую гибель народа.кто-то должен отвечать?
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4 час.
Николай Берлизов
Что-то нелогичное... Если по словам Батьки у Зеленского практически не было войск, чтобы защищать Киев, с чего там могли взяться большое количество жертв? Наши там резню устраивать никак не собирались, а бандеровцы еще мобилизацию не провели. Другое дело - очень хотелось и по сей день хочется кому-то Бандерштадт сохранить. Точно также, как и бережно сохранить фашизм в Молдавии и Прибалтике. Ведь давно при желании тамошних нацистских скунсов передавить было вполне реально. Вот только свои российские неовласовцы не дают...
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3 час.
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