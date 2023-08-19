Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв

Николай Берлизов

Что-то нелогичное... Если по словам Батьки у Зеленского практически не было войск, чтобы защищать Киев, с чего там могли взяться большое количество жертв? Наши там резню устраивать никак не собирались, а бандеровцы еще мобилизацию не провели. Другое дело - очень хотелось и по сей день хочется кому-то Бандерштадт сохранить. Точно также, как и бережно сохранить фашизм в Молдавии и Прибалтике. Ведь давно при желании тамошних нацистских скунсов передавить было вполне реально. Вот только свои российские неовласовцы не дают...