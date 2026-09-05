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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дубль Облякова «Зениту» котировался за 50.00. Полузащитник ЦСКА дважды отличился в Петербурге

ЦСКА победил на выезде «Зенит» в седьмом туре Альфа-Банк РПЛ – 2:1. Два мяча забил Иван Обляков: с пенальти и с игры.

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