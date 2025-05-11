📹❗️Отчетливо заметна работа донного газогенератора двигателя французской управляемой авиабомбы AASM-250 Hammer, запущенной с украинского МиГ-29А.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Отчетливо заметна работа донного газогенератора двигателя французской управляемой авиабомбы AASM-250 Hammer, запущенной с украинского МиГ-29А.