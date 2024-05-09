Вьетнам отказал в визите посланнику ЕС в надежде на возможный приезд Владимира Путина

Галина Чужая Странно... Как ни странно, но Вьетнам очень зависит от США и живёт с ним оооочень дружно (зависимость как у Японии и ситуация та же - США их уничтожало, а потом шоколадками подкормили и стали друзьями на век). А значит может по малейшему окрику от главнюка сделать то, что им надо.

Владимир Иванов Ему США ближе,чем Россия!У кого деньги тот и нужней!За что наши там воевали!!