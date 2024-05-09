Вьетнам принял решение отложить встречу с представителем ЕС по антироссийским санкциям. Об этом сообщает агентство Reuters.
Вьетнам отказал в визите посланнику ЕС в надежде на возможный приезд Владимира Путина
Комментарии
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Галина Чужая
Странно... Как ни странно, но Вьетнам очень зависит от США и живёт с ним оооочень дружно (зависимость как у Японии и ситуация та же - США их уничтожало, а потом шоколадками подкормили и стали друзьями на век). А значит может по малейшему окрику от главнюка сделать то, что им надо.
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13 час.
Владимир Иванов
Ему США ближе,чем Россия!У кого деньги тот и нужней!За что наши там воевали!!
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13 час.
Ринат Ахметуллин
Вьетнамцам и особенно япошкам я просто поражаюсь. И тех и других они травили "оранжем", выжигали напалмом, расстреливали целыми деревням, япошкам навалили ядерные бомбы, а они теперь вылизывают зад пиндосне вонючей. Что за люди такие? С такими не надо ни дружить, ни вообще ничего общего не иметь.
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11 час.
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