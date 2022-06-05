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Корабли Балтфлота вышли на учения по уничтожению подлодки условного противника

Корабли Балтфлота вышли на учения по уничтожению подлодки условного противника

wikipedia.org/Mil.ru/CC BY 4.0 Корветы «Сообразительный» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышли на морские полигоны для проведения совместных учений по поиску и уничтожению подлодки условного противника.

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