Корабли Балтфлота вышли на учения по уничтожению подлодки условного противника

wikipedia.org/Mil.ru/CC BY 4.0 Корветы «Сообразительный» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышли на морские полигоны для проведения совместных учений по поиску и уничтожению подлодки условного противника.