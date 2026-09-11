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МИД Индии: Моди по приглашению Путина посетит Россию

МИД Индии: Моди по приглашению Путина посетит Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина для участия в ежегодном российско-индийском саммите.

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Профиль пользователя Ганимед
Ганимедизменено

Помню с друзьями гуляли по Калужской площади в Москве и нам дали флажки Индии чтобы махать. Из аэропорта Внуково в Кремль проезжала Индира Ганди. И весь советский народ в едином порыве приветствовал руководителя дружественной страны.