Решение Запада разрешить ВСУ наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием уже принято. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии