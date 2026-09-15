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Лионеля Месси вызвали для прощального матча за национальную сборную Аргентины

Лионеля Месси вызвали для прощального матча за национальную сборную Аргентины

Восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для проведения прощального матча за национальную команду.

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