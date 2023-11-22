"Независимость Тайваня" несовместима с миром между двумя берегами Тайваньского пролива -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа во вторник подчеркнул, что "независимость Тайваня" и мир между двумя берегами Тайваньского пролива так же несовместимы, как огонь и вода.
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