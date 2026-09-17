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Мы соседи по планете

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Звездная воронка

Звездная воронка

Эти невероятные изображения отражают движение Земли вокруг своей оси. На самом деле это сотни разных снимков ночного неба, наложенные друг на друга, — получается своеобразная звездная черная дыра.

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