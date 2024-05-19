НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

135 подписчиков

Тен Хаг о топ-трансферах: «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб для любого игрока» 

«Думаю, для любого игрока «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб. Конечно, ты хочешь играть на самом высоком уровне, но если ты хочешь участвовать в проекте в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то, уверен, «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб для любого футболиста», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх