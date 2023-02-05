«Клипперс» тоже поборются за Кайри Ирвинга

«Клипперс» присоединились к борьбе за звезду «Бруклина» Кайри Ирвинга. Об этом информирует ESPN. Источники сообщили, что «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс» входят в число команд, которые контактировали с «Нетс» после пятничного запроса Ирвинга на обмен.