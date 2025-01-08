Он сообщил, что украинские военные запустили ракету по пустой емкости от нефтепродуктовВооруженные силы Украины (ВСУ) пытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море, прицельно атаковав управляемой ракетой пустую емкость от нефтепродуктов в Бердянском порту.
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