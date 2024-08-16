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"Это все ложь и фейки": В Канаде признались, кто ведет против России необъявленную войну

"Это все ложь и фейки": В Канаде признались, кто ведет против России необъявленную войну

Канада, дав разрешение ВСУ на использование канадского оружия на территории России, тем самым подтвердила, что вместе с другими странами Запада ведет против Российской Федерации необъявленную войну, заявило РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Оттаве.

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