Патрушев посетил военно-морскую базу Балтийского флота

БАЛТИЙСК /Калининградская область/, 29 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Калининградскую область посетил военно-морскую базу Балтийского флота.
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