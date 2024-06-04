Названы способы победить коррупцию в России

За коррупцию в Китае ежегодно расстреливают до 1500 чиновников, нам нужно их вешать прилюдно на красной площади, конфискация всего и вся до десятого колена, включая друзей и знакомых

dmitriev4141 дмитриев

Это отработанный процесс коррупционеров, примеров столько, что здесь места не хватит, один яркий,- сердюков - васильева, С Ивановым также, видимо, будет- пошумели, показали, погрозили, судили-отпустили- всё наворованное вернули. С остальными , варианты разные, итог один, "показательные выступления!. Я готов был поверить в настоящую борьбу с ворами, но теперь ... ...........