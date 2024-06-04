Медвежий угол
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Медвежий угол

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Названы способы победить коррупцию в России

Названы способы победить коррупцию в России

Наиболее популярный и привычный, уже навязший в зубах порок управления, и далеко не только государственного, — коррупция.

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Комментарии
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М
ММ
Во время войны верховного главнокомандующего не меняют! Альтернативы нет!
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2 час.
Андрей Тихонов
За коррупцию в Китае ежегодно расстреливают до 1500 чиновников, нам нужно их вешать прилюдно на красной площади, конфискация всего и вся до десятого колена, включая друзей и знакомых
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2 час.
dmitriev4141 дмитриев
Это отработанный процесс коррупционеров, примеров столько, что здесь места не хватит, один яркий,- сердюков - васильева,  С Ивановым также, видимо, будет- пошумели, показали, погрозили, судили-отпустили- всё наворованное вернули.  С остальными , варианты разные, итог один, &quot;показательные выступления!. Я  готов был поверить  в настоящую борьбу с ворами, но теперь ... ...........
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1 час.

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