Леброн Джеймс: «С Лукой мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей»

«Лука всегда играет в своем ритме. Никогда не бывает такого, чтобы игра заставила его ускориться. И он всегда сам определяет, где ему находиться на площадке, никогда никому не позволяет кому-то решать это за него.
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