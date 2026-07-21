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Тайная доктрина

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Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря

Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря

Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря Кто не знает, как выглядит туман войны, может полюбоваться морскими пейзажами в районе пока еще находящейся в чужих руках Одессы, где на рейде красиво горят и тонут разнообразные корабли, а в портах и вокруг них шипят и догорают всяческие интересные и важные объекты.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Насрать на уважение! Главное - пусть боятся!!!👍
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1 м.