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ИА Регнум

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ВСУ блокируют вынос тел погибших под Алёшками для сокрытия преступлений

ВСУ блокируют вынос тел погибших под Алёшками для сокрытия преступлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно не дают выносить тела погибших под Алёшками мирных жителей для сокрытия военных преступлений.

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