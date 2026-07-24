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Царьград

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ИРНА: Омaнская делегация прибыла в Иран для обсуждения Ормуза

ИРНА: Омaнская делегация прибыла в Иран для обсуждения Ормуза

Члены делегации Омана прибыли в Тегеран для переговоров по Ормузскому проливу. В рамках ирано-оманской рабочей группы обсуждаются морские услуги и их стоимость, с целью выработки международных соглашений.

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