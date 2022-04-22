Производитель подшипников SKF уходит из РФ

По всей видимости, закрыт и обсуждавшийся проект по выпуску подшипников на конвейер АвтоВАЗа. Материалы по теме Шведская компания SKF — крупнейший в мире производитель подшипников — 22 апреля объявила о решении полностью покинуть российский рынок.