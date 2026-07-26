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Газета.ру

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Более 10 старых смартфонов Xiaomi и Redmi лишились обновлений Google Play Services

Более 10 старых смартфонов Xiaomi и Redmi лишились обновлений Google Play Services

Google завершила поддержку операционной системы Android 6 Marshmallow, выпущенной в 2015 году. Вместе с этим компания прекратила выпуск обновлений Google Play Services для устройств на базе Android 6 и более ранних версий, что затронуло ряд старых смартфонов Xiaomi и Redmi, сообщает XimiTime.

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