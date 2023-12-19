Эксперт назвала топ-5 непреложных правил новогоднего застолья, которые помогут остаться живым

Оксана Драпкина подсказала простые правила для безопасного застолья на Новый годГлавный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что в новогодние праздники организм человека подвергается большому стрессу из-за питания.
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