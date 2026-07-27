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Защита урожая и лесов: в Тверской области развёрнута сеть ловушек для карантинных вредителей

Защита урожая и лесов: в Тверской области развёрнута сеть ловушек для карантинных вредителей

В Тверской области установлено 980 ловушек для выявления карантинных насекомых‑вредителей В вегетационный период 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области проводят масштабный мониторинг подкарантинных объектов.

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