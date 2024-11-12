Гастроли муниципального театра кукол «Гугуцэ» в Бельцах

Детский сад №. 34 и теоретический лицей им. Владимира Маяковского в Бельцах — еще два учреждения с преподаванием на русском языке, где состоялись представления муниципального театра кукол «Гугуцэ» во время его гастролей по стране.
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