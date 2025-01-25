У берегов Крыма сбили 11 беспилотников

Минобороны сообщило о работе ПВО этим утром на побережье Крыма. Фото: Минобороны России«С 10:45 до 11:20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — рассказали в Минобороны РФ.