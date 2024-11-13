Собянин рассказал, какие уникальные артефакты нашли археологи на Тверской улице

Эксперты обнаружили предметы, относящиеся к разным эпохам Сергей Собянин, мэр Москвы, в своём телеграм-канале сообщил о том, что археологи передадут в музейный фонд 600 артефактов, обнаруженных на Тверской улице.
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