"Любимчик Путина" привез хорошие новости из США. Уиткофф встретился с Дмитриевым "на фоне растущего нетерпения Трампа"

МК Секретная дипломатия Путина вышла из тени: предварительные выводы из американского вояжа Кирилла Дмитриева Секретная дипломатия называется секретной именно потому, что она осуществляется в тени, в полутьме, в некоем недоступном для взоров публики и СМИ ничейном политическом пространстве.
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