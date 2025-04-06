"Любимчик Путина" привез хорошие новости из США. Уиткофф встретился с Дмитриевым "на фоне растущего нетерпения Трампа"

МК Секретная дипломатия Путина вышла из тени: предварительные выводы из американского вояжа Кирилла Дмитриева Секретная дипломатия называется секретной именно потому, что она осуществляется в тени, в полутьме, в некоем недоступном для взоров публики и СМИ ничейном политическом пространстве.