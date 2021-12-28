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Во французской прессе: Страны НАТО Россия атаковать не будет

Во французской прессе: Страны НАТО Россия атаковать не будет

Во французской прессе опубликован материал, где рассматривается возможная итоговая реакция США и НАТО на те требования, которые были выдвинуты Россией и озвучены замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

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