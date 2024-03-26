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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митрюшкин перейдет в «Локомотив» бесплатно летом. Сейчас экс-вратарь «Спартака» в «Химках»

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, летом вратарь присоединится к московскому клубу на правах свободного агента.

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