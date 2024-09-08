Собянин: на систему электронного голосования в Москве совершено 300 атак

Не менее 300 кибератак отразила московская система электронного голосования на прошедших выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов районов ТиНАО и Внуково, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 8 сентября в ходе видеоконференцсвязи центрального исполкома партии «Единая Россия» с региональными отделениями.