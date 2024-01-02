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Невилл о падении Жоты: «Нельзя было давать пенальти. Он пробежал два-три ярда после контакта. Тэйлор оказал услугу болельщикам «Ливерпуля»

Невилл о падении Жоты: «Нельзя было давать пенальти. Он пробежал два-три ярда после контакта. Тэйлор оказал услугу болельщикам «Ливерпуля»

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой.

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