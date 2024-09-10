Тульское КБП разрабатывает новую лёгкую управляемую ракету 9М134 для ПТРК семейства «Корнет» Российские противотанковые комплексы в скором времени получат новый боеприпас для поражения бронетехники.
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Тульское КБП разрабатывает новую лёгкую управляемую ракету 9М134 для ПТРК семейства «Корнет» Российские противотанковые комплексы в скором времени получат новый боеприпас для поражения бронетехники.
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