Россия лидирует в закупках казахстанского сливочного масла

До 4 тысяч тонн, что втрое превышает показатель аналогичного периода предшествующего года, увеличила импорт ливочного масла из Казахстана в январе-ноябре прошлого года Россия, сообщает 2 февраля РИА Новости, ссылаясь на таможенную службу Казахстана.
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