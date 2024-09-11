Требует дискуссии: Евгений Люлин поддержал идею запретить делать тату детям

Евгений Люлин предложил запретить детям делать татуировки на законодательном уровне. К обсуждению этого вопроса председатель Заксобрания Нижегородской области призвал и нижегородцев в своем Telegram-канале.
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