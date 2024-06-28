Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов призвал ввести запрет на добавление майонезного соуса в шаверму.
Милонов призвал запретить добавлять майонез в шаурму
Комментарии
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Сергей Андросов
Кукуха потекла? Хватит убивать селёдку ради шуб!
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20 час.
Руслан Техажев
А может лучше закрыть эту сеть по продаже всякой дряни в городах приезжими торговцами, да и самих торговцев отправить на родину? Здоровее будем все.
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не депутат, а посмешище...
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18 час.
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