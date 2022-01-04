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Переговоры между Ираном и США в Вене пока не внушают сторонам больших надежд

Переговоры между Ираном и США в Вене пока не внушают сторонам больших надежд

Представители западных делегаций говорят, что еще немного времени – и соблюдение ядерного соглашения СВПД станет бесполезным Источник Продолжить чтение "Переговоры между Ираном и США в Вене пока не внушают сторонам больших надежд" на FiNE NEWS.

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