В Оренбург прибыли дополнительные наряды полицейских

В связи с осложнением паводковой ситуации, увеличением количества затопленных территорий в Оренбурге и Оренбургском районе оперативным штабом регионального УМВД принято решение привлечь дополнительные наряды и технику из районов области.
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