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Axios: Трамп в беседе с Зеленским заявил о желании Путина заключить сделку

Во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил о желании президента России Владимира Путина добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

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