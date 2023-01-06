"Известия": Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход РФ в 2022 году

Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России в 2022 году. Об этом пишут "Известия". По информации издания, власти Казахстана неоднократно высказывались по поводу поиска альтернативных маршрутов поставок нефти в обход территории России.
Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России в 2022 году. Об этом пишут "Известия". По информации издания, власти Казахстана неоднократно высказывались по поводу поиска альтернативных маршрутов поставок нефти в обход территории России.
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