Газета.ру

7 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Мля, а поток говнища, связанный с семейкой  Пугалкиных ещё не надоел?!Яна Рудковская пр...
  • Борис Виленский
    Пороть сучку плетьми и на уборку снега.ТАСС: в Головинск...
  • Виктор Александров
    Однажды, на 1 канале, в передаче "Время покажет", ведущий Артем (или Артём) Шейнин долго извинялся, и обратился, нако...В Госдуме оценили...

"Известия": Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход РФ в 2022 году

"Известия": Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход РФ в 2022 году

Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России в 2022 году. Об этом пишут "Известия". По информации издания, власти Казахстана неоднократно высказывались по поводу поиска альтернативных маршрутов поставок нефти в обход территории России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх