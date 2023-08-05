Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав

Станислав Крапивник родился в Луганске. В семилетнем возрасте его семья переехала в США. Там он пошел служить срочную службу, а из вооруженных сил США уволился в 2004 году.
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