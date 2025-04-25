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Медиакратия

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Взорвали генерала, но целились в переговоры

Взорвали генерала, но целились в переговоры

Прогремевший в Балашихе взрыв, в результате которого погиб высокопоставленный сотрудник Генштаба ВС РФ, был нацелен не только на устранение генерала […] The post Взорвали генерала, но целились в переговоры appeared first on Медиакратия.

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