Прогремевший в Балашихе взрыв, в результате которого погиб высокопоставленный сотрудник Генштаба ВС РФ, был нацелен не только на устранение генерала […] The post Взорвали генерала, но целились в переговоры appeared first on Медиакратия.
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