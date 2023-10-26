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ВС России отбили под Курдюмовкой в ДНР 5 атак украинских войск

ВС России отбили под Курдюмовкой в ДНР 5 атак украинских войск

За сутки российские подразделения отбили на Донецком направлении пять атак Вооруженных сил Украины. Бои вели в районе Курдюмовки, Кирова, Андреевки и Малоильиновки, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

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