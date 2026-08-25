Минпросвещения разрабатывает новый стандарт обучения для 5–9 классов

В документе четко пропишут предметные и личностные результаты, межпредметные связи Министерство просвещения РФ начало работу над проектом обновленного федерального государственного образовательного стандарта для основного общего образования — он затронет школьников с 5‑го по 9‑й класс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии