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Минпросвещения разрабатывает новый стандарт обучения для 5–9 классов

Минпросвещения разрабатывает новый стандарт обучения для 5–9 классов

В документе четко пропишут предметные и личностные результаты, межпредметные связи Министерство просвещения РФ начало работу над проектом обновленного федерального государственного образовательного стандарта для основного общего образования — он затронет школьников с 5‑го по 9‑й класс.

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