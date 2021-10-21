Представители командования общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, поздравили военнослужащих подразделений связи с профессиональным праздников

Праздничная церемония прошла в Доме офицеров армии. На мероприятии временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО полковник Андрей Слободчиков вручил наиболее отличившимся военнослужащим ведомственные медали и грамоты.
Праздничная церемония прошла в Доме офицеров армии. На мероприятии временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО полковник Андрей Слободчиков вручил наиболее отличившимся военнослужащим ведомственные медали и грамоты.
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