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Виссел Кобе – Шаньдун Тайшань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов АФК Элита 2 октября

Виссел Кобе – Шаньдун Тайшань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов АФК Элита 2 октября

В среду, 2 октября, сыграют Виссел Кобе и Шаньдун Тайшань в рамках Лиги Чемпионов АФК Элиты. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе «Кобе Уинг».

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