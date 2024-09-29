Виссел Кобе – Шаньдун Тайшань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов АФК Элита 2 октября

В среду, 2 октября, сыграют Виссел Кобе и Шаньдун Тайшань в рамках Лиги Чемпионов АФК Элиты. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе «Кобе Уинг».