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Аналитик Чихачев заявил о возможности оплаты сверхурочных в двойном размере

Аналитик Чихачев заявил о возможности оплаты сверхурочных в двойном размере

С 1 сентября вступают в силу поправки к Трудовому кодексу, меняющие правила для работодателей. Об этом агентству «Прайм» заявил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

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