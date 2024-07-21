Шахта «Пролетарская-Крутая»: скоростное строительство и масштабное вредительство Шахта «Пролетарская-Крутая» в 1945 годуЭто микросюжет отечественной промышленной истории, но очень уж красноречивый.
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Шахта «Пролетарская-Крутая»: скоростное строительство и масштабное вредительство Шахта «Пролетарская-Крутая» в 1945 годуЭто микросюжет отечественной промышленной истории, но очень уж красноречивый.
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